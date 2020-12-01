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    Наставник «Шахтера» рассчитывает на победу над «Реалом»

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    Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру — о предстоящем матче с «Реалом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    «Это будет матч сезона для обеих команд. В первой игре (победа украинского клуба со счетом 3:2 в Мадриде) смогли удивить многих, и, может быть, даже игроков "Реала", которые недооценивали нас немного из-за наших проблем с составом.

    Теперь это легче для них, потому что уже имеют представление о нашем составе. Но мы хотим победить и продолжать играть в Лиге чемпионов», — цитирует португальского специалиста AS.

    Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Реал» пройдет во вторник в Киеве и начнется в 20:55 по мск. 0

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