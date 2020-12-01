Наставник «Шахтера» рассчитывает на победу над «Реалом»

Главный тренер донецкого— о предстоящем матче св рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это будет матч сезона для обеих команд. В первой игре (победа украинского клуба со счетом 3:2 в Мадриде) смогли удивить многих, и, может быть, даже игроков "Реала", которые недооценивали нас немного из-за наших проблем с составом.

Теперь это легче для них, потому что уже имеют представление о нашем составе. Но мы хотим победить и продолжать играть в Лиге чемпионов», — цитирует португальского специалиста AS.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Реал» пройдет во вторник в Киеве и начнется в 20:55 по мск. 0