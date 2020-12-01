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    Газзаев призвал прекратить непонятные разговоры про отставку Черчесова

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев признался, что его возмущают разговоры про отставку наставника сборной России Станислава Черчесова.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Претензии тренера к игрокам — это нормальная ситуация в футболе. В то же время никто не отменял известного правила: выигрывает команда, проигрывает тренер. И это должен учитывать любой профессиональный тренер.

    Однако нет в мире ни одного тренера, даже из числа самых выдающихся, которые не проходили бы через тяжелые, крупные поражения. Нужно извлекать из неудач уроки и двигаться дальше. Это тоже часть работы.

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    • Вместо того, чтобы обвинять сейчас друг друга, в трудные моменты надо сплотиться. Удивляют и возмущают непонятно откуда взявшиеся разговоры про отставку Черчесова. Это полнейшие глупости, выдуманные недалекими людьми. Черчесов показал хорошие результаты на ЧМ-2018 и в отборе на Евро-2020 и, несомненно, должен работать дальше.

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    • И еще один показательный момент. Когда сборная Германии была разгромлена Испанией со счетом 0:6, немецкие СМИ тоже критиковали главного тренера Йоахима Лева, но при этом отмечали, что для возвращения сборной на былые позиции необходимо не тренера менять, а в очередной раз пересмотреть подход к развитию футбола в Германии.

    Модернизировать его, внести коррективы, чтобы немецкая система подготовки футболистов вновь стала прогрессивной и превосходила другие страны. Ведь только обладая футболистами соответствующего уровня, можно получить положительный результат.

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    • Вот и поражение от Сербии действительно важный звоночек и повод поговорить не о главном тренере, а о развитии футбола в России и о необходимости проведения масштабных реформ. В противном же случае мы вообще забудем, что такое победы на европейской арене», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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