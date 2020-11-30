Игонин: Последние результаты и поведение Черчесова наталкивают на необходимость расставания с ним

Бывший футболист «Зенита»раскритиковал главного тренера сборной России

По мнению Игонина, руководству РФС следует задуматься о расставании с Черчесовым.

«Неделя запомнилась скандальным интервью Черчесова о сборной России. На мой взгляд, главный тренер национальной команды не имеет права на подобные заявления.

Черчесов — лицо российского футбола, он обязан быть примером для подрастающего поколения не только на тренерской скамейке, но и за ее пределами.

Последние результаты сборной и поведение ее наставника наталкивают на необходимость расставания с ним. Так будет лучше для всех», — приводит слова Игонина «Петербургский дневник». 0