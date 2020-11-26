СМИ: Черчесов останется главным тренером сборной России до конца Евро

Руководство Российского футбольного союза (РФС) не собирается рассматривать вопрос об отставкес поста главного тренера национальной команды, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в РФС.

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

Никаких разговоров на тему отставки руководство РФС с тренерским штабом не вело. Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть.

В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определённым датам и матчам, которые нужны клубам», — сказал собеседник издания.

В ноябре сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0), а также потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций. Безвыигрышая серия команды Станислава Черчесова составляет уже шесть матчей. 0