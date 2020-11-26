ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Марадона«Бог умер». Прямая трансляция прощания с Диего Марадоной
  • 19:59
    • Диего Марадона умер от остановки сердца
  • 13:56
    • СМИ: Черчесов останется главным тренером сборной России до конца Евро
  • 09:23
    • Стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны
  • 07:31
    • Николич: Мне понравилось, как «Локомотив» сыграл с «Атлетико»
  • 07:00
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    СМИ: Черчесов останется главным тренером сборной России до конца Евро

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Руководство Российского футбольного союза (РФС) не собирается рассматривать вопрос об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в РФС.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

    Никаких разговоров на тему отставки руководство РФС с тренерским штабом не вело. Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть.

  • Сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА
  • Читайте по теме

    • В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определённым датам и матчам, которые нужны клубам», — сказал собеседник издания.

    В ноябре сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0), а также потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций. Безвыигрышая серия команды Станислава Черчесова составляет уже шесть матчей. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли ЦСКА реванш за поражение в Роттердаме?
  • ЦСКА — «Фейенорд». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • АЕК снова устроит «Заре» погром?
  • АЕК Афины — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лестер» продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Брага» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.35
  • Прогноз на матч АЕК Афины — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брага — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мольде — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры