Сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА

Сборнаяпотеряла пять позиций в обновленной версии рейтинга ФИФА.

Сборная России не одержала ни одной победы в шести последних матчах globallookpress.com 50 000 Бонус + ТВ-трансляции Играть!

Команда Станислава Черчесова опустилась на 39-е место. Сейчас в активе российской сборной 1461 очко.

В ноябре Россия сыграла вничью с Молдавией (0:0), а также потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, на втором месте находится Франция, а на третьем — Бразилия.

Первая десятка рейтинга ФИФА:

1. Бельгия (1780 очков)

2. Франция (1755)

3. Бразилия (1743)

4. Англия (1670)

5. Португалия (1662)

6. Испания (1645)

7. Аргентина (1642)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Италия (1625)

...39. Россия (1441). 0