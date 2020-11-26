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    Сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА

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    Сборная России потеряла пять позиций в обновленной версии рейтинга ФИФА.

    Сборная России не одержала ни одной победы в шести последних матчах
    Сборная России не одержала ни одной победы в шести последних матчах

    Команда Станислава Черчесова опустилась на 39-е место. Сейчас в активе российской сборной 1461 очко.

    В ноябре Россия сыграла вничью с Молдавией (0:0), а также потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций.

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    • Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, на втором месте находится Франция, а на третьем — Бразилия.

    Первая десятка рейтинга ФИФА:

    1. Бельгия (1780 очков)

    2. Франция (1755)

    3. Бразилия (1743)

    4. Англия (1670)

    5. Португалия (1662)

    6. Испания (1645)

    7. Аргентина (1642)

    8. Уругвай (1639)

    9. Мексика (1632)

    10. Италия (1625)

    ...39. Россия (1441). 0

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