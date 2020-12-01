«Локомотив» способен выиграть у «Зальцбурга», считает Билялетдинов

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от встречи «Локомотива» с «Зальцбургом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Шансы на победу у "Локомотива" хорошие, расклад неплохой, домашнюю игру надо выигрывать обязательно. Дальше, чем черт не шутит, можно и из группы выйти, потому что "Атлетико" играет с "Баварией". Если "Локомотив" выиграет завтра, то может подняться на вторую строчку.

В последнем туре уже, наверное, немотивированную "Баварию" даже можно обыгрывать.

Завтра будет ключевой матч. Прекрасное ощущение, когда от какого-то матча что-то зависит, очень хорошая соревновательная составляющая футбола. Выходи, играй и выигрывай, все в твоих руках и ногах.

Надо будет организованно сыграть, "Локомотив" уже показал, что у команды организация игры в обороне на достойном уровне. Слабое место "Зальцбурга" — защита. Надо воспользоваться зонами, которые австрийцы частенько теряют и реализовывать свои моменты, потому что в обороне "Зальцбург" играет не очень хорошо», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет 1 декабря в Москве, начало — в 20:55 мск. 0