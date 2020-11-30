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    Источник: В «Локо» вспышка коронавируса перед матчем с «Зальцбургом»

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    Несколько игроков и членов штаба «Локомотива» заразились коронавирусом накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга», сообщает Telegram-канал «Sport_Inside».

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    По данным источника, среди зараженных полузащитники Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук и Даниил Куликов.

    «К матчу в Лиге чемпионов готовятся 22 игрока. Кроме Крыховяка, заболевших в команде нет», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

    Официальный сайт железнодорожников данную информацию не опровергает, но и не подтверждает.

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил «Спорт-Экспрессу», что о новых случаях заражения коронавирусом в клубе «не слышал ни разу».

    Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

    В случае победы железнодорожники гарантируют себе еврокубковую весну и оставят шансы на плей-офф Лиги чемпионов 0

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