Источник: В «Локо» вспышка коронавируса перед матчем с «Зальцбургом»

Несколько игроков и членов штабазаразились коронавирусом накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов против, сообщает Telegram-канал «Sport_Inside»

По данным источника, среди зараженных полузащитники Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук и Даниил Куликов.

«К матчу в Лиге чемпионов готовятся 22 игрока. Кроме Крыховяка, заболевших в команде нет», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Официальный сайт железнодорожников данную информацию не опровергает, но и не подтверждает.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил «Спорт-Экспрессу», что о новых случаях заражения коронавирусом в клубе «не слышал ни разу».

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

В случае победы железнодорожники гарантируют себе еврокубковую весну и оставят шансы на плей-офф Лиги чемпионов 0