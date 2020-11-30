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    Николич: С «Зальцбургом» надо играть с дисциплиной и умно

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

    Марко Николич
    Марко Николич

    В матче 1-го тура команды в Австрии сыграли вничью 2:2.

    «Важная игра. Очень сложный график, но мы стараемся справляться с этим. Не всегда легко, но я верю в нашу команду. Они отдадут силы на поле. Если завтра будет так, то мы заслужим удачу для результата.

    "Зальцбург" — хорошая команда. Смотрели их игры. Нам надо 100 процентов концентрации, дисциплины, уверенности.

    А еще нужна поддержка с трибун, много хороших эмоций. Верю в нашу команду. Сделаем все для хорошего результата.

    Не хочу помогать никому, кроме нашей команды. Кого завтра не будет — не могу сказать сегодня.

    У "Зальцбурга" очень быстрая атака, переходы. Четыре игрока на атаку, двигаются в глубину. Надо играть с дисциплиной, не давать пространства, играть умно. Надо действовать на результат.

    Будет концентрация — все будут готовы биться за каждый метр поля. Тогда возможен хороший результат. Ожидаю хороший и интересный матч», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря. Начало — в 20.55 (мск). В случае победы железнодорожники гарантируют себе еврокубковую весну и оставят шансы на плей-офф Лиги чемпионов 0

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