Спартак-2 — Иртыш Омск: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 14:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Иртыш Омск» — «Спартак-2» 0:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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