Россия запросила экстрадицию Промеса

Россия запросила экстрадицию нападающегоиз ОАЭ из-за налогового мошенничества, сообщает De Telegraaf.

«Квинси Промес заявил в тюрьме, что надеется на экстрадицию из Дубая в Россию, чтобы на время избежать приговора в Нидерландах. Россия, как и Нидерланды, запросила экстрадицию игрока из-за налогового мошенничества», — гласит источник.

Напомним, форварда приговорили к 7,5 года тюремного заключения. Шесть лет тюрьмы он получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.

Причиной задержания Промеса в ОАЭ стало ДТП, в которое попал футболист и скрылся с места инцидента.