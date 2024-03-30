В рамках 25-го тура российской Первой лиги 30 марта пройдет игра «Енисей» — «Химки». Начало — 08:00 (мск). «Енисей» — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 30-ю очками в активе после 23-х туров. «Енисею» будет тяжело бороться за выход в стыки, ведь отставание от 4-й позиции — 10 баллов.

Стоит отметить, что «Енисей» — самая результативная команда в нынешнем сезоне Первой лиги, забив за 23 встречи 37 мячей при 32-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем туре команда разгромила «Ленинградец» (4:0), забив 3 гола во 2-м тайме. Матчем ранее «Енисей» проиграл «Акрону» (2:3), пропустив все голы еще в 1-м тайме.

Прогнозы на ФНЛ

За последние 5 матчей в Первой лиге команда трижды проиграла и дважды выиграла. За этот период «Енисей» пропустил 7 голов при 8-и забитых.

Состояние команды: Красноярский коллектив выглядит неплохо в последнее время, но кажется, что «Енисей» так и останется в середине турнирной таблицы, пролетев мимо стыков.

К слову, несколько игроков команды находятся в топе среди лучших бомбардиров лиги. Полузащитник «Енисея» Александр Ломакин забил 6 голов в 22-х встречах. Столько же мячей наколотил Андрей Окладников.

«Химки»

Турнирное положение: Команда имеет все шансы вернуться в российскую Премьер-лигу. После 23-х туров «Химки» занимают 1-е место в таблице с 42 очками в активе.

Подмосковная команда опережает ближайшего преследователя «Акрон» на 1 балл, а махачкалинское «Динамо» — на 2 очка. «Химкам» необходимо стабильно набирать очки, чтобы точно закрепиться на лидерской позиции.

Последние матчи: В прошедшем туре «Химки» неожиданно проиграли «Нефтехимику» (1:3), команда начала проваливаться еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Химки» также неожиданно обыграл «Краснодар» в рамках 1/16 финала Кубка России Пути регионов.

За последние 4 встречи после зимней паузы «Химки» трижды победили и один раз проиграли. За этот период команда забила 8 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: «Химки» до сих пор в полном порядке — команда стабильно выигрывает. Стоит отметить, что команда играет не очень здорово в обороне, но в последнее время подмосковный коллектив надежен.

Примечательно, что в 5-и последних встречах против «Енисея» «Химки» проигрывали только 1 раз. В прошедшей очной встрече подмосковная команда обыграла своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 12-й минуте.

Статистика для ставок

В 5-и последних очных встречах «Химки» проиграли только 1 раз

В 3-х из 4-х последних матчей «Химки» не пропустили ни одного гола

В 5-и последних матчах на чужом поле «Енисей» проиграл только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Химки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа «Енисея» — в 2.80.

ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.77.

Прогноз: Можно предположить, что «Химки» не позволят себе проиграть 2-й матч подряд.

Ставка: Победа «Химок» за 2.50.

Прогноз: Команды способны выдать результативный футбол.

Ставка: Обе забьют за 1.80.