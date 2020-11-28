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    «Севилья» вырвала победу у «Уэски»

    «Уээска» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 11-го тура чемпионата Испании «Уэска» потерпела домашнее поражение от «Севильи» — 0:1.

    «Севилья»
    «Севилья»

    Единственный мяч был забит на 84-й минуте. Окампос с правого края штрафной прострелил на линию вратарской, где всех опередил Юссеф Эн-Несири.

    Футбол. Испания. Примера
    Уэска — Севилья 0:1
    Гол: 0:1 Юссеф Эн-Несири (83') Уэска: Андрес Фернандес, Pablo Maffeo, Pablo Insua, Хавьер Галан, Димитриос Сиовас, Pedro Mosquera, Mikel Rico, Хайме Сеоане (Давид Феррейро, 60'), Борха Гарсия (Javi Ontiveros, 72'), Сандро Рамирес (Синдзи Окадзаки, 72'), Рафаэль Мир Висенте Севилья: Томаш Вацлик, Карим Рекик (Алейш Видаль, 64'), Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Лукас Окампос, Жоан Жордан (Иван Ракитич, 64'), Мунир Эль-Хаддади (Неманья Гудель, 87'), Оливер Торрес (Юссеф Эн-Несири, 74'), Фернандо, Люк де Йонг (Оскар Родригес, 74') Предупреждения: Карим Рекик (23'), Хайме Сеоане (53'), Жоан Жордан (58'), Pablo Maffeo (60'), Оливер Торрес (70'), Синдзи Окадзаки (84'), Pablo Insua (88')

    Севильцы набрали 16 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» — 19-я (7).

    В следующем туре «Севилья» сыграет с «Реалом» 5 декабря. «Уэска» на следующий день отправится в гости к «Гранаде». 0

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