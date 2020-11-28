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    «Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном»

    «Брайтон» — «Ливерпуль»: счет матча — 1:1, обзор голов

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    «Ливерпуль» потерял очки в матче 10-го тура АПЛ против «Брайтона».

    «Брайтон» — «Ливерпуль»
    «Брайтон» — «Ливерпуль»

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    «Брайтон» мог выйти вперед уже на 20-й минуте, однако Ниль Мопе не реализовал пенальти — после его удара мяч прошел мимо ворот.

    В первом тайме гол Мохамеда Салаха был отменен после просмотра VAR из-за миллиметрового офсайда. Но после перерыва «красным» все же удалось выйти вперед — на 60-й минуте Диогу Жота отличился после паса Салаха.

    Сравнять счет хозяевам удалось в компенсированное время. В ворота «Ливерпуля» был назначен второй пенальти за матч — VAR усмотрел фол со стороны Энди Робертсона. Одиннадцатиметровый ударом по центру реализовал Паскаль Гросс.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 1:1
    Голы: 0:1 Диогу Жота (60'), 1:1 Паскаль Гросс (пенальти) (90') Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Аарон Коннолли (Адам Лаллана, 63'), Ив Биссума, Паскаль Гросс, Дэнни Уэлбек, Соломон Марч, Йоэл Велтман, Ниль Мопе (Леандро Троссард, 26') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Неко Уильямс (Джордан Хендерсон, 46'), Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер (Curtis Jones, 74'), Мохамед Салах (Садио Мане, 64'), Такуми Минамино, Диогу Жота, Роберто Фирмино Предупреждения: Йоэл Велтман (45'), Бен Уайт (82'), Алисон Бекер (90')

    «Ливерпуль» набрал 21 очко, но может потерять первое место в таблице по итогам тура. У «Брайтона» — 10 очков и 16-е место. 0

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