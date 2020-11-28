Беневенто — Ювентус (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Ювентус» 2:4 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Беневенто» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ювентус»).
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