Беневенто — Ювентус (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Ювентус» 2:4 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Беневенто» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Беневенто» — «Ювентус» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Беневенто» и «Ювентус», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.