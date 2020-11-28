«Беневенто» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Италии 28 ноября 2020 года

В субботу, 28 ноября, в 9-м туре итальянской Серии А «Беневенто» в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» сразится с «Ювентусом». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Беневенто» — «Ювентус».

«Беневенто»

В дебютной встрече после возвращения в Серию А подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 октября «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

Тем не менее, затем клуб потерпел разгром на выезде от «Ромы» (2:5). С этого началсь пятиматчевая серия поражений, которые также пришлись на матчи с «Наполи» (1:2), «Эмполи» (2:4), «Вероной» (1:3) и «Специей» (0:3).

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Она прервалась в прошлом туре, в котором команда переиграла на выезде «Фиорентину» со счетом 1:0.

«Ювентус»

Действующий чемпион Италии после восьми туров находится всего лишь на четвертом месте. От неизменно выигрывавшего скудетто «Ювентуса» с 2012 года ждут другое, как ни крути.

О провале пока говорить рано, впереди еще большая часть сезона, но очевидно, что смена главного тренера не пройдет бесследно. Полное отсутствие отсутствие тренерского опыта у Андреа Пирло все-таки сказывается.

В пяти предыдущих матчах Серии А «Ювентус» трижды сыграл вничью, в том числе против «Кротоне» и «Вероны». В игре с «Лацио» «Старая синьора» упустила победу буквально за полминуты до финального свистка.

За полтора месяца «Ювентус» одержал только две победы в чемпионате страны — в матче со «Специей» (4:1) и «Кальяри» (2:0). Отставание от лидера «Милана» составляет четыре очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,70. 0