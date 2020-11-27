Стадион «Барселоны» могут переименовать в честь Месси

Кандидат в президентыпланирует переименовтьв честь аргентинского нападающего, передает Goal.

«Проведем референдум, чтобы переименовать стадион на "Камп Ноу" Лео Месси», — сообщил Руссо.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с «сине-гранатовыми». Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». 0