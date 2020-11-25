ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
  • 19:59
    • Диего Марадона умер от остановки сердца
  • 21:49
    • Зе Луиш сыграет в атаке «Локо» против «Атлетико»
  • 22:50
    • «Ман Сити» одолел «Олимпиакос» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 22:45
    • Менхенгладбахская «Боруссия» вновь разгромила «Шахтер»
  • 22:12
    • Левандовски сыграет в атаке «Баварии» в матче с «Зальцбургом»
    Все новости спорта

    Штиндль: Сыграли так же здорово, как в первом матче с «Шахтером»

    Футбол Боруссия М Футбол Германии Лига чемпионов Шахтер Донецк Футбол Украины Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Капитан менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль прокомментировал крупную победу над донецким «Шахтером» (4:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

    Ларс Штиндль
    Ларс Штиндль

    «Больше всего мне сегодня понравилось то, как мы выполнили свой план на игру. Сыграли так же здорово, как в первом матче с "Шахтером". Упорная работа принесла плоды.

    Мы очень много трудились, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Оказались в этом турнире совсем не случайно.

    У нас достаточно амбиций. С девятью очками у нас хорошие шансы на выход в плей-офф, но останавливаться на достигнутом мы не будем.

    Мы очень вовремя выиграли свой второй домашний матч в Лиге чемпионов. Для нас этот турнир — событие нерядовое.

    Но мы заслужили право на участие в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и сейчас наслаждаемся каждой минутой. Однако просто участием мы довольствоваться не будем», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Локомотив» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Интер» отбросит «Реал» на последнее место в группе?
  • «Интер» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Аталанта» остановить «Ливерпуль» на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 4.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мольде — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ницца — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Дандолк — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гранада — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Байер — Хапоэль Б-Ш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры