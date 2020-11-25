Штиндль: Сыграли так же здорово, как в первом матче с «Шахтером»

Капитан менхенгладбахской «Боруссии»прокомментировал крупную победу над донецким(4:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Больше всего мне сегодня понравилось то, как мы выполнили свой план на игру. Сыграли так же здорово, как в первом матче с "Шахтером". Упорная работа принесла плоды.

Мы очень много трудились, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Оказались в этом турнире совсем не случайно.

У нас достаточно амбиций. С девятью очками у нас хорошие шансы на выход в плей-офф, но останавливаться на достигнутом мы не будем.

Мы очень вовремя выиграли свой второй домашний матч в Лиге чемпионов. Для нас этот турнир — событие нерядовое.

Но мы заслужили право на участие в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и сейчас наслаждаемся каждой минутой. Однако просто участием мы довольствоваться не будем», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0