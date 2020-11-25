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    Куман: В матче с «Динамо» была та «Барселона», которую хочется видеть

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после гостевой разгромной победы над киевским «Динамо» (4:0) заявил, что именно такую команду он и строит.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Сегодня была та "Барселона", которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

    У Гризманна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим — тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

    «Барселона» с 12 очками в активе и «Ювентус» (9 очков) уже вышли в плей-офф турнира за два тура до окончания группового этапа. Далее в группе следуют «Динамо» (1) и «Ференцварош» (1). 0

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