Куман: В матче с «Динамо» была та «Барселона», которую хочется видеть

Главный тренерпосле гостевой разгромной победы над киевским(4:0) заявил, что именно такую команду он и строит.

«Сегодня была та "Барселона", которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

У Гризманна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим — тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

«Барселона» с 12 очками в активе и «Ювентус» (9 очков) уже вышли в плей-офф турнира за два тура до окончания группового этапа. Далее в группе следуют «Динамо» (1) и «Ференцварош» (1). 0