Конте: «Интер» практически не играл в первом тайме в матче с «Торино»

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:2) в 8-м туре Серии А.

«Я хотел видеть решимость, ярость и огонь, которые были в прошлом сезоне. Пока что мы многое из этого потеряли. Для победы нужно все: интеллект, тактика, но также сердце и ноги. Мы должны засучить рукава и бороться за результат.

Мне не понравился первый тайм, мы практически не играли. Надеюсь, что это послужит тревожным сигналом, мы должны понимать, что это сложная задача. Мы часто не делаем ничего, либо делаем, но слишком поздно», — цитирует Конте DAZN.

«Интер» набрал 15 очков после восьми матчей и расположился на пятом месте в турнирной таблице Серии А, «Торино», имея в активе пять очков, занимает 18-ю строчку. 0