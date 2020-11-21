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    Кокорин сыграет против «Динамо» с первых минут

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    Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на дерби в рамках 15-го тура РПЛ.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Фомин, Лесовой, Моро, Н'Жье, Комличенко.

    Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулёв, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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