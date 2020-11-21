Кокорин сыграет против «Динамо» с первых минут

Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на дерби в рамках 15-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин, Понсе, Ларссон.

Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Фомин, Лесовой, Моро, Н'Жье, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулёв, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0