«Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 ноября 2020 года

В субботу, 21 октября, «Спартак» на своем поле примет «Динамо» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Динамо».

«Спартак»

В конце сентября «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0), а октябрь начал с дерби двух столиц, в котором на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

После международной паузы красно-белые в рамках РПЛ обыграли на выезде «Химки» (3:2), а затем смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

В конце октября «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Перед ноябрьской международной паузой красно-белые на выезде не справились с «Уралом». «Спартак» дважды вел, но упускал преимущество — 2:2.

С 28 очками после 14 туров «Спартак» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, на балл отставая от лидирующего ЦСКА. Разница мячей 24-15, по 6 голов забили Понсе и Ларссон, еще 5 — Александр Соболев.

«Динамо»

В сентябре «Динамо» победило дома «Ахмат» (1:0), но на выезде проиграло «Химкам» (0:1), после чего наставник «Динамо» Кирилл Новиков покинул свой пост.

Под руководством и.о. главного тренера Александра Кульчего «Динамо» дома победило «Краснодар» (2:0), но в матче с ЦСКА на выезде проиграло 1:3.

Под руководством нового наставника, немца Сандро Шварца, «Динамо» дома победило «Сочи» со счетом 3:1, а затем на выезде одолело «Тамбов» со счетом 2:1.

В последнем матче «Динамо» на своем поле разгромило «Локомотив» со счетом 5:1. «Железнодорожники» по ходу матча остались вдевятером и потеряли основного вратаря.

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров РПЛ «Динамо» с 26 очками — на 4-м месте. Разница мячей 20-11, 4 гола забил Даниил Лесовой, еще 3 — Клинтон Н`Жи.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.40, а на победу «Динамо»— 3.40.

В прошлом сезоне «Спартак» дома разошелся миром с «Динамо» (0:0), а на выезде победил 2:0. В последних 6 матчах красно-белые одержали 3 победы над бело-голубыми и раз проиграли.

В 5 последних выездах на «Открытие Арену» «Динамо» трижды проиграло и раз выиграло. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет дома.

В последних 5 очных встречах команды лишь раз пробили «верх». Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.70 и «обе забьют» за 1.90. 0