ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЧемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера» Станислав ЧерчесовКазнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» по буллитам одолел «Спартак»
  • 19:16
    • ЦСКА подписал новый контракт с нападающим
  • 18:53
    • Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP
  • 18:03
    • Тедеско включен в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет
  • 17:51
    • Худяков не исключил снятие «Тамбова» с чемпионата России
  • 17:24
    • Назван расширенный состав сборной России на МЧМ-2021
  • 17:12
    • Грузин Квителашвили выиграл короткую программу на Гран-при России
    Все новости спорта

    Обгонит ли «Динамо» красно-белых в таблице РПЛ?

    «Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо»
    «Спартак» — «Динамо»
    В субботу, 21 октября, «Спартак» на своем поле примет «Динамо» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Динамо».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Ноября 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    В конце сентября «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0), а октябрь начал с дерби двух столиц, в котором на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

    После международной паузы красно-белые в рамках РПЛ обыграли на выезде «Химки» (3:2), а затем смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

    В конце октября «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Перед ноябрьской международной паузой красно-белые на выезде не справились с «Уралом». «Спартак» дважды вел, но упускал преимущество — 2:2.

    С 28 очками после 14 туров «Спартак» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, на балл отставая от лидирующего ЦСКА. Разница мячей 24-15, по 6 голов забили Понсе и Ларссон, еще 5 — Александр Соболев.

    «Динамо»

    В сентябре «Динамо» победило дома «Ахмат» (1:0), но на выезде проиграло «Химкам» (0:1), после чего наставник «Динамо» Кирилл Новиков покинул свой пост.

    Под руководством и.о. главного тренера Александра Кульчего «Динамо» дома победило «Краснодар» (2:0), но в матче с ЦСКА на выезде проиграло 1:3.

  • «Локомотив» летит под откос: пропустили 5 и доигрывали вдевятером
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Динамо»
  • 08/11/2020

    • Под руководством нового наставника, немца Сандро Шварца, «Динамо» дома победило «Сочи» со счетом 3:1, а затем на выезде одолело «Тамбов» со счетом 2:1.

    В последнем матче «Динамо» на своем поле разгромило «Локомотив» со счетом 5:1. «Железнодорожники» по ходу матча остались вдевятером и потеряли основного вратаря.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров РПЛ «Динамо» с 26 очками — на 4-м месте. Разница мячей 20-11, 4 гола забил Даниил Лесовой, еще 3 — Клинтон Н`Жи.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.40, а на победу «Динамо»— 3.40.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В прошлом сезоне «Спартак» дома разошелся миром с «Динамо» (0:0), а на выезде победил 2:0. В последних 6 матчах красно-белые одержали 3 победы над бело-голубыми и раз проиграли.

    В 5 последних выездах на «Открытие Арену» «Динамо» трижды проиграло и раз выиграло. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет дома.

    В последних 5 очных встречах команды лишь раз пробили «верх». Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.70 и «обе забьют» за 1.90. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рух — Мариуполь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ренн — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Медведев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эспаньол — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Краснодар — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Алания — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • Вчера в 03:01     Станет ли Антон Заболотный новым героем сборной России?
  • Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром
    • 11:17 17/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры