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    «Краснодар» и «Тамбов» объявили стартовые составы

    «Краснодар» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 15-го тура РПЛ, который пройдет в Краснодаре.

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Сулейманов.

    Запасные: Синицын, Рамирес, Камболов, Олссон, Вильена, Ари, Марков, Берг.

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Костюков, Карапетян.

    Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Таказов, Володько, Килин, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Жалолиддинов.

    Начало встречи — в 14:00 мск.

    На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 1,38, на ничью — 5,22, на победу «Тамбова» — 8,69.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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