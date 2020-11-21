«Краснодар» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 15-го тура РПЛ, который пройдет в Краснодаре.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Сулейманов.

Запасные: Синицын, Рамирес, Камболов, Олссон, Вильена, Ари, Марков, Берг.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Таказов, Володько, Килин, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Жалолиддинов.

Начало встречи — в 14:00 мск.

На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 1,38, на ничью — 5,22, на победу «Тамбова» — 8,69.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0