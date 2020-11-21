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    «Быки» наконец-то прервут свою черную полосу?

    «Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Тамбов»
    «Краснодар»
    В субботу, 21 ноября, в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет «Тамбов». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Краснодар» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Ноября 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 14:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 8.55
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    «Краснодар»

    Перед заключительным матчем первого круга «Краснодар» находится на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 18 баллов, отставая от еврокубковой зоны на восемь очков.

    «Быки» проиграли свои последние пять проведенных встреч, где три пришлись на матчи чемпионата России, а две — на Лигу чемпионов. В главном евротурнире они дома были разгромлены «Челси» (0:4) и в гостях уступили «Севильи» (2:3).

    Во внутреннем первенстве «зелено-черные» были повержены в домашней игре «Спартаком» (1:3), а также потерпели выездные фиаско от «Ахмата» (0:2) и «Зенита» (1:3) в своем последнем проведенном поединке.

    Все прогнозы на РПЛ

    На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» потерпел только одну неудачу, трижды победил и два раза сыграл вничью, забил в этих матчах 15 мячей, пропустил восемь.

    «Тамбов»

    «Тамбов» с 12 зачетными пунктами расположился на 13 строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от 12 безопасной позиции всего лишь одно очко, а прямой вылет опережает на пять баллов.

    «Волки» в рамках чемпионата России имеют 3-матчевую безвыигрышную серию, которая началась мировым исходом с «Уралом» в Екатеринбурге — 0:0.

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    • После этого тамбовцы поочередно на своей территории были повержены 1:2 московским «Динамо», не забив пенальти на 9-й компенсированной минуте, а также 0:1«Ахматом».

    Вне родных стен «Тамбов» в этом первенстве добыл лишь одну викторию, еще дважды он делил очки с оппонентами и трижды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 6:9.

    В минувшем сезоне в Краснодаре команды сыграли вничью со счетом 0:0, а в Тамбове выиграли «быки» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.43.

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    На викторию «Тамбова» дают — 8.40, ничья оценена — в 5.00.

    Прогнозируем, что «быки» наконец-то прервут свою неудачную серию, уверенно одолев в родных стенах неубедительный в гостях «Тамбов». Наша ставка на эту игру — победа «Краснодара» с форой (-1). 0

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    «Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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