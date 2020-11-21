«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 21 ноября 2020 года

В субботу, 21 ноября, в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет «Тамбов». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Краснодар» — «Тамбов».

«Краснодар»

Перед заключительным матчем первого круга «Краснодар» находится на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 18 баллов, отставая от еврокубковой зоны на восемь очков.

«Быки» проиграли свои последние пять проведенных встреч, где три пришлись на матчи чемпионата России, а две — на Лигу чемпионов. В главном евротурнире они дома были разгромлены «Челси» (0:4) и в гостях уступили «Севильи» (2:3).

Во внутреннем первенстве «зелено-черные» были повержены в домашней игре «Спартаком» (1:3), а также потерпели выездные фиаско от «Ахмата» (0:2) и «Зенита» (1:3) в своем последнем проведенном поединке.

Все прогнозы на РПЛ

На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» потерпел только одну неудачу, трижды победил и два раза сыграл вничью, забил в этих матчах 15 мячей, пропустил восемь.

«Тамбов»

«Тамбов» с 12 зачетными пунктами расположился на 13 строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от 12 безопасной позиции всего лишь одно очко, а прямой вылет опережает на пять баллов.

«Волки» в рамках чемпионата России имеют 3-матчевую безвыигрышную серию, которая началась мировым исходом с «Уралом» в Екатеринбурге — 0:0.

После этого тамбовцы поочередно на своей территории были повержены 1:2 московским «Динамо», не забив пенальти на 9-й компенсированной минуте, а также 0:1«Ахматом».

Вне родных стен «Тамбов» в этом первенстве добыл лишь одну викторию, еще дважды он делил очки с оппонентами и трижды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 6:9.

В минувшем сезоне в Краснодаре команды сыграли вничью со счетом 0:0, а в Тамбове выиграли «быки» — 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.43.

На викторию «Тамбова» дают — 8.40, ничья оценена — в 5.00.

Прогнозируем, что «быки» наконец-то прервут свою неудачную серию, уверенно одолев в родных стенах неубедительный в гостях «Тамбов». Наша ставка на эту игру — победа «Краснодара» с форой (-1). 0