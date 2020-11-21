Гвардиола: Ты совершаешь ошибку, и они тебя наказывают на контратаках

Испанский наставник «Ман Сити»прокомментировал свое поражение менеджеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Результат мог быть лучше. Мы сыграли примерно так, как и на протяжении всего сезона. В моменте с первым пропущенным голом мы сыграли неаккуратно в обороне. Затем они ушли в глубокую оборону, и стало непросто.

У нас были моменты, но мы не сумели забить. Они же использовали два или три шанса на контратаках.

Еще перед игрой мы знали, что нельзя позволять им забить первый гол. Команды Моуринью всегда так играют: ты совершаешь ошибку, и они тебя наказывают на контратаках», — приводит слова специалиста BBC. 0