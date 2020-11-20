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    Джикия: Приятно, что Черчесов доверил повязку в сборной, но постоянный капитан — не я

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак
    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, считает ли себя постоянным капитаном национальной команды.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

    Лучше спросить у ребят и тренеров, в чем заключается статус лидера. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться и никто не возмутится, что я ношу повязку в "Спартаке".

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    • Для меня образец капитана, наверное, Пуйоль. А из тех, с кем играл, назову Диму Белорукова из "Амкара". Когда я только начинал свой путь в РПЛ, он помог влиться в команду и быстро освоиться. Очень авторитетный и опытный игрок», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

    Напомним, постоянным капитаном сборной России ранее был Артем Дзюба, которого не вызвали на ноябрьские матчи национальной команды после попадания в интернет видео интимного характера с его участием. 0

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