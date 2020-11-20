Джикия: Приятно, что Черчесов доверил повязку в сборной, но постоянный капитан — не я

Защитник «Спартака» и сборной Россиирассказал, считает ли себя постоянным капитаном национальной команды.

«Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

Лучше спросить у ребят и тренеров, в чем заключается статус лидера. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться и никто не возмутится, что я ношу повязку в "Спартаке".

Для меня образец капитана, наверное, Пуйоль. А из тех, с кем играл, назову Диму Белорукова из "Амкара". Когда я только начинал свой путь в РПЛ, он помог влиться в команду и быстро освоиться. Очень авторитетный и опытный игрок», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Напомним, постоянным капитаном сборной России ранее был Артем Дзюба, которого не вызвали на ноябрьские матчи национальной команды после попадания в интернет видео интимного характера с его участием. 0