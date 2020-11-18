Воронин: Кокорин и Смолов — два очень порядочных мужика

Тренер «Динамо»рассказал, что по-прежнему общается с, с которыми вместе играл за столичный клуб.

«На связи и с Кокорой, и со Смолом. Я всегда говорил: они хорошие футболисты, но для меня важнее человеческие качества. Что у одного, что у другого они очень сильные. Люди, которые их не знают, много разного болтают: пижоны, мажоры. Это все обманчивое первое впечатление. Два очень порядочных мужика.

Смол меня называл дядей Андреем. В шутку, понятно. Ходил, смеялся. У нас много чего было. Где надо было, и напихать могли. Но такого, чтобы кто-то кого-то бил, естественно, не бывало. Они никогда не вели себя борзо, дерзко. Федя с Сашей чётко чувствовали грань, когда нужно промолчать. Я, например, не только в играх, но и на тренировках сильно заводился. Они понимали: сейчас лучше не огрызаться. После тренировки градус опускался, и всё было нормально. Поэтому мы и поддерживаем связь, отношения, несмотря на немаленькую разницу в возрасте. После футбола жизнь тоже продолжается. Недавно общался с Федей — договорились поужинать как-нибудь. Если рестораны не прикроют (усмехается).

Сильно ли на Кокорина повлияла тюрьма? Я не знаю. Мы общались после всего этого, но ещё не виделись. Наверное, повлияла. Тюрьма — это негативный опыт для любого человека. Потерянное время в карьере, с семьёй. Определённые выводы он сто процентов сделал. Слава богу, что этот этап позади. Надо смотреть вперёд», — рассказал Воронин в интервью «Чемпионату». 0