ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиВот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016
  • 08:23
    • Бразилия обыграла Уругвай, Аргентина победила Перу
  • 00:40
    • Хорватия проиграла Португалии, но осталась в лиге А
  • 00:40
    • Франция отправила сборную Швеции в лигу В
  • 00:36
    • Испания разгромила Германию и прошла в плей-офф Лиги наций
  • 01:37
    • Рублев уступил Циципасу и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Воронин: Кокорин и Смолов — два очень порядочных мужика

    Футбол Динамо Локомотив Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал, что по-прежнему общается с Федором Смоловым и Александром Кокориным, с которыми вместе играл за столичный клуб.

    Андрей Воронин
    Андрей Воронин

    «На связи и с Кокорой, и со Смолом. Я всегда говорил: они хорошие футболисты, но для меня важнее человеческие качества. Что у одного, что у другого они очень сильные. Люди, которые их не знают, много разного болтают: пижоны, мажоры. Это все обманчивое первое впечатление. Два очень порядочных мужика.

    Смол меня называл дядей Андреем. В шутку, понятно. Ходил, смеялся. У нас много чего было. Где надо было, и напихать могли. Но такого, чтобы кто-то кого-то бил, естественно, не бывало. Они никогда не вели себя борзо, дерзко. Федя с Сашей чётко чувствовали грань, когда нужно промолчать. Я, например, не только в играх, но и на тренировках сильно заводился. Они понимали: сейчас лучше не огрызаться. После тренировки градус опускался, и всё было нормально. Поэтому мы и поддерживаем связь, отношения, несмотря на немаленькую разницу в возрасте. После футбола жизнь тоже продолжается. Недавно общался с Федей — договорились поужинать как-нибудь. Если рестораны не прикроют (усмехается).

  • Шварц: Ошибается тот, кто думает, что Воронина взяли в «Динамо» переводить мои слова
  • Читайте по теме

    • Сильно ли на Кокорина повлияла тюрьма? Я не знаю. Мы общались после всего этого, но ещё не виделись. Наверное, повлияла. Тюрьма — это негативный опыт для любого человека. Потерянное время в карьере, с семьёй. Определённые выводы он сто процентов сделал. Слава богу, что этот этап позади. Надо смотреть вперёд», — рассказал Воронин в интервью «Чемпионату». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли Россия лидерство после выезда в Белград?
  • Сербия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Венгрия не проиграет на своем поле?
  • Венгрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Италия обеспечит себе выход в плей-офф?
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.34
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры