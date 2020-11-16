Шварц: Ошибается тот, кто думает, что Воронина взяли в «Динамо» переводить мои слова

Главный тренер «Динамо»рассказал о роли в команде своего помощника, который активно участвует в тренировках команды.

«Андрей совершенно не перебарщивает. И ошибается тот, кто думает, что мы брали Воронина только для того, чтобы он переводил мои слова.

Нет, Воронин был большим футболистом, имеет богатый опыт, свой взгляд на футбол. Кроме того, провел отличные годы в "Динамо", многое здесь знает.

Так что Андрей — очень важная часть нашего штаба. Пусть только в начале тренерской карьеры, но постоянно учится», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров. 0