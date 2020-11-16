ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раздевалка сборной России после матча с ТурциейДальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
  • 00:45
    • Венгрия упустила возможность опередить Россию в Лиге наций
  • 00:40
    • Бельгия обыграла Англию, лишив ее шансов на выход из группы
  • 00:37
    • Сборная Италии вышла в лидеры своей группы в Лиге наций
  • 21:53
    • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • 21:50
    • Дубль Вейналдума принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной
    Все новости спорта

    Шварц: Ошибается тот, кто думает, что Воронина взяли в «Динамо» переводить мои слова

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о роли в команде своего помощника Андрея Воронина, который активно участвует в тренировках команды.

    Андрей Воронин
    Андрей Воронин

    «Андрей совершенно не перебарщивает. И ошибается тот, кто думает, что мы брали Воронина только для того, чтобы он переводил мои слова.

  • Шварц: В России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле
  • Читайте по теме

    • Нет, Воронин был большим футболистом, имеет богатый опыт, свой взгляд на футбол. Кроме того, провел отличные годы в "Динамо", многое здесь знает.

    Так что Андрей — очень важная часть нашего штаба. Пусть только в начале тренерской карьеры, но постоянно учится», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Медведев повторно обыграть Зверева?
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Как много заброшенных шайб ждать от игры в Санкт-Петербурге?
  • СКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Успешно ли стартует Джокович в Лондоне?
  • Джокович — Шварцман. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.74
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры