Шварц: В России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле

Главный тренер «Динамо»оценил уровень российского чемпионата.

«На мой взгляд, в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле. Не стоит его недооценивать.

Мы встречались с "Сочи" и "Локомотивом", идущими в лидирующей группе, а также с "Тамбовом", который, похоже, борется, чтобы не вылететь.

И каждый раз сопротивление оказывалось крайне мощным. Нужно было показывать сто процентов своих возможностей, чтобы выиграть.

С тактической и футбольной точек зрения РПЛ на хорошем уровне. И "Динамо" мы приняли в приличном состоянии. Ни один тренер не может прийти и через две недели все полностью переделать.

Базис был хороший, а мы лишь постарались изменить какие-то моменты в тактическом плане. И я приятно удивлен, насколько открыта команда для новых знаний, как охотно ребята воспринимают идеи.

Пока такого крена не заметил, хотя видел еще не все команды. Во всей Европе топ-клубы стараются действовать активно, но при этом не несутся вперед безоглядно, ищут баланс между атакой и обороной.

И в России то же самое. Видел "Ростов" — команда играет очень активно впереди. "Локомотив" быстро переключается от защиты к нападению.

Совершенно не могу сказать, что нашел здесь одни автобусы», — сказал Шварц «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Шварц возглавил «Динамо» в октябре нынешнего года. После 14 туров бело-голубые идут на четвертом месте в таблице, набрав 26 очков. 0