ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 21:53
    • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • 21:50
    • Дубль Вейналдума принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной
  • 21:37
    • НБА откажется от проведения Матча звезд
  • 17:12
    • Бускетс травмировал связки колена
  • 15:12
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1
    Все новости спорта

    Шварц: В России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил уровень российского чемпионата.

  • 8000
  • Бонус по VIP-промо LIVESPORTЗабрать!

    «На мой взгляд, в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле. Не стоит его недооценивать.

    Мы встречались с "Сочи" и "Локомотивом", идущими в лидирующей группе, а также с "Тамбовом", который, похоже, борется, чтобы не вылететь.

    И каждый раз сопротивление оказывалось крайне мощным. Нужно было показывать сто процентов своих возможностей, чтобы выиграть.

    С тактической и футбольной точек зрения РПЛ на хорошем уровне. И "Динамо" мы приняли в приличном состоянии. Ни один тренер не может прийти и через две недели все полностью переделать.

    Базис был хороший, а мы лишь постарались изменить какие-то моменты в тактическом плане. И я приятно удивлен, насколько открыта команда для новых знаний, как охотно ребята воспринимают идеи.

    Пока такого крена не заметил, хотя видел еще не все команды. Во всей Европе топ-клубы стараются действовать активно, но при этом не несутся вперед безоглядно, ищут баланс между атакой и обороной.

    И в России то же самое. Видел "Ростов" — команда играет очень активно впереди. "Локомотив" быстро переключается от защиты к нападению.

    Совершенно не могу сказать, что нашел здесь одни автобусы», — сказал Шварц «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, Шварц возглавил «Динамо» в октябре нынешнего года. После 14 туров бело-голубые идут на четвертом месте в таблице, набрав 26 очков. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия взять реванш у Англии?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев удивить Надаля?
  • Надаль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Отберет ли Польша очки у итальянцев на их поле?
  • Италия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бельгия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Надаль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Италия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры