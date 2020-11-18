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    Обрадович: Надеюсь, в матче Сербия — Россия будет много голов

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    Бывший защитник «Локомотива» Милан Обрадович поделился мнением о составе сборной Сербии перед матчем с Россией в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

    Милан Обрадович
    Милан Обрадович

    «В атаке — капитан Тадич из "Аякса" и Митрович из "Фулхэма", в последние два года забивший очень много голов за сборную. Тадич же руководит игрой в атаке и всегда может создать перспективный момент для партнера или пробить. В защите же выделяется Миленкович. Он молодой, но уже три года стабильно играет за сборную. Сейчас в нашей сборной смена поколения. Для тренера это может быть минусом — не хватает сыгранности. Но это же и плюс — появляется новая энергия.

    Команда в непростом психологическом состоянии, но игроки все же собрались и имели достаточно моментов для победы в матче с Венгрией. В итоге ничья, но заметен шаг вперед.

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    • Тадич — большая потеря для Сербии, другого такого игрока у нас нет. И давно не было. Увы, похоже, у него небольшая травма. Возможно, тренер Тумбакович поменяет стиль и вместо Тадича появится быстрый Ранджелович из "Олимпиакоса" или еще кто-то. Знаю, что несколько основных игроков сборной России также пропустят матч. Значит, Станислав Черчесов тоже выставит интересный состав. Надеюсь, будет много голов», — приводит слова Обрадовича «Матч ТВ».

    Матч Сербия — Россия пройдет 18 ноября в Белграде, начало — в 22:45 мск. 0

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