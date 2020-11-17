Черчесов: Никто Дзюбу из команды не увольнял

Главный тренер сборной Россиинакануне матча Лиги наций с Сербией рассказал о подготовке команды, а также затронул тему отсутствия Артема Дзюбы.

«После игры мы с Турцией мы немного поговорили. Те, кто играл с турками, провели одно занятие, остальная часть команды занимался по другой программе. Прилетели сюда, провели занятие. Мы готовились в таком же режиме в октябре.

Мы не можем говорить за соперника, есть у них ли мотивация или нет. Идет турнирная борьба. Мы можем занять первое место в группе. Будем готовиться к матчу. Медицинский штаб даст нам сведения, кто и в каком состоянии находится. Исходя из этого, мы будем делать свой выбор.

Есть игроки, которые заменят тех, кого нет. Спокойно к этому относимся. Такая ситуация: травмы, коронавирус, дисквалификации. Надо относиться к этому по-деловому и выпускать ту команду, которая сможет оставаться командой и добиваться результата.

Что касается Дзюбы, мы дали ему возможность побыть с семьей. Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0