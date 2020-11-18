Франция — Швеция: счет матча 4:2, обзор голов

Счет в матче на 4-й минуте открыли шведы. Классон оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, продвинулся вперед и сумел точно низом пробить в угол ворот Льориса.
Французы отыгрались на 6-й минуте. Маркус Тюрам вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Жиру, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
На 36-й минуте Тюрам блестяще прорвался мимо троих соперников в шведскую штрафную и нанес удар. Мяч рикошетом от защитника отлетел к Павару и тот ударом в касание поразил дальний угол ворот.
А на 59-й минуте Мбаппе навесил с левого фланга атаки в район вратарской, откуда ударом головой отправил мяч точно в цель Жиру.
На 89-й минуте прошла передача на Бенгтссона на левый край штрафной сборной Франции и тот прострелил во вратарскую, откуда поразил пустые ворота Куайсон.
На пятой добавленной минуте всей командой шведы пошли в чужую штрафную, включая вратаря, после чего Франция провела контратаку и Коман ударом от центра поля поразил пустые ворота.
Франция набрала 16 очков и выиграла эту группу. Португалия с 13 очками находится на 2-й строчке. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф Лиги наций.
Сборная Швеции располагается на 4-м месте, опустившись в Лигу B. У Хорватии, как и у шведов 3 очка, но лучше разница мячей. 0