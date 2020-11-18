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    Франция отправила сборную Швеции в лигу В

    Франция — Швеция: счет матча 4:2, обзор голов

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    Сборная Франции одержала домашнюю победу над командой Швеции (4:2) в матче 6-го тура группы 3 лиги А Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 4-й минуте открыли шведы. Классон оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, продвинулся вперед и сумел точно низом пробить в угол ворот Льориса.

    Французы отыгрались на 6-й минуте. Маркус Тюрам вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Жиру, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

    На 36-й минуте Тюрам блестяще прорвался мимо троих соперников в шведскую штрафную и нанес удар. Мяч рикошетом от защитника отлетел к Павару и тот ударом в касание поразил дальний угол ворот.

    А на 59-й минуте Мбаппе навесил с левого фланга атаки в район вратарской, откуда ударом головой отправил мяч точно в цель Жиру.

    На 89-й минуте прошла передача на Бенгтссона на левый край штрафной сборной Франции и тот прострелил во вратарскую, откуда поразил пустые ворота Куайсон.

    На пятой добавленной минуте всей командой шведы пошли в чужую штрафную, включая вратаря, после чего Франция провела контратаку и Коман ударом от центра поля поразил пустые ворота.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A3
    Франция — Швеция 4:2
    Голы: 0:1 Виктор Классон (4'), 1:1 Оливье Жиру (16'), 2:1 Бенжамен Павар (36'), 3:1 Оливье Жиру (59'), 3:2 Робин Куайсон (88'), 4:2 Кингсли Коман (90') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан (Курт Зума, 46'), Лукас Эрнандес (Лука Динь, 46'), Поль Погба, Адриен Рабьо (Стивен Н'Зонзи, 78'), Мусса Сиссоко, Марку Тюрам (Килиан Мбаппе, 58'), Антуан Гризманн, Оливье Жиру (Кингсли Коман, 84') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт, 66'), Виктор Нильссон Линделёф (Филип Хеландер, 66'), Маркус Даниэльссон, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон (Jens-Lys Cajuste, 87'), Эмиль Форсберг, Виктор Классон (Робин Куайсон, 66'), Кристофер Ольссон, Маркус Берг (Александер Исак, 86'), Деян Кулушевски Предупреждение: Кристофер Ольссон (28')

    Франция набрала 16 очков и выиграла эту группу. Португалия с 13 очками находится на 2-й строчке. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф Лиги наций.

    Сборная Швеции располагается на 4-м месте, опустившись в Лигу B. У Хорватии, как и у шведов 3 очка, но лучше разница мячей. 0

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