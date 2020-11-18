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    «Эквадор» — «Колумбия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эквадор — Колумбия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Эквадора Сборная Колумбии
    В 00:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Эквадор» — «Колумбия».

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    Составы команд:

    «Эквадор»: Алешандер Домингес, Роберт Арболеда, Первис Эступинан, Хавьер Арреага, Pedro Perlaza, Джегсон Мендес, Moises Caicedo, Adolfo Munoz, M.Estrada, Анхель Мена.

    «Колумбия»: Камило Варгас, Джейсон Мурильо, Luis Orejuela, Johan Mojica, Давинсон Санчес, Матеус Урибе, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хефферсон Лерма, Дуван Сапата, Луис Диас.

    Предыдущий матч соперников: «Эквадор» — «Колумбия» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 0:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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