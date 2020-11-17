«Интер» заинтересован в трансфере хавбека «Ливерпуля»

Полузащитникможет сменить команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

Как передает источник, «Интер» готов заплатить за 29-летнего нидерландца 30 миллионов евро. Его контракт с «красными» истекает летом 2021 года.

Отмечается, что «Ливерпуль» предложил новый трехлетний контракт Вейналдуму с зарплатой в размере четыре миллионов фунтов в год, однако футболист пока не спешит его продлевать и хочет рассмотреть все имеющиеся варианты продолжения карьеры.

Ранее появилась информация, что Вейналдумом интересуется «Барселона», которую возглавил его соотечественник Роналд Куман. 0