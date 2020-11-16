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    Шевченко: Если будет достаточно игроков после тестов, сборная Украины сыграет со Швейцарией

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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с командой Швейцарии.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    Ранее сообщалось, что три игрока украинской команды заразились коронавирусом, и проведение игры под вопросом.

    «Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу.

    Ждем повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть. Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.

    Если нужно будет сделать еще раз тесты — мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это.

    Считаю, Швейцария и Украина заслужила право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.

    Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой», — цитирует Шевченко Tribuna.com.

    Матч Украина — Швейцария запланирован на 17 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. 0

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