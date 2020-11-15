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    Наставник сборной Англии скрыл информацию о заражении коронавирусом

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в октябре переболел коронавирусом и не рассказал об этом футболистам, сообщает The Sun.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт

    50-летний специалист 25 октября прошел тестирование, которое выявило у него COVID-19. Саутгейт ушел на десятидневную самоизоляцию, отказавшись от планов посетить матчи Премьер-лиги.

    Затем он сдал повторный тест, показавший отрицательный результат. Игроки «трех львов», вернувшиеся к работе под его руководством, ничего не подозревали.

    15 ноября сборной Англии предстоит провести матч Лиги наций с национальной командой Бельгии, а спустя три дня англичане сыграют с Исландией. 0

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