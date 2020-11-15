Наставник сборной Англии скрыл информацию о заражении коронавирусом

Главный тренер сборной Англиив октябре переболел коронавирусом и не рассказал об этом футболистам, сообщает The Sun.

50-летний специалист 25 октября прошел тестирование, которое выявило у него COVID-19. Саутгейт ушел на десятидневную самоизоляцию, отказавшись от планов посетить матчи Премьер-лиги.

Затем он сдал повторный тест, показавший отрицательный результат. Игроки «трех львов», вернувшиеся к работе под его руководством, ничего не подозревали.

15 ноября сборной Англии предстоит провести матч Лиги наций с национальной командой Бельгии, а спустя три дня англичане сыграют с Исландией. 0