Гюнеш: Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать

Главный тренер сборной Турцииподелился ожиданиями от матча против команды России в Лиге наций.

«Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьевки чемпионата мира.

Россия провела хороший матч с Молдовой. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий.

Учитывая историю с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, который в среду вышел играть против нас, будучи больным ковидом, мы провели тесты, результаты пока отрицательные. На состав команды это не повлияет.

Мы сейчас живем в особое время, нужно принимать все меры предосторожности. Я ношу маску и веду себя аккуратно, но нужно, чтобы все это делали.

Трудно играть три матча за 10 дней вне зависимости от того, клуб это или сборная. Но нам нужно завершить все турниры, сделать свою работу», — сказал Гюнеш «Спорт-Экспрессу». 0