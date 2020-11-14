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    Бонуччи пропустит матчи сборной Италии против Польши и Боснии

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    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сообщил, что из-за проблем с мышцами не будет участвовать в матче Лиги наций с Польшей.

    Леонардо Бонуччи
    Леонардо Бонуччи

    «Хотел остаться в команде любой ценой, но этому не бывать, к сожалению.

    В последние 20 дней пытался стиснуть зубы, потому что даже в игре против "Лацио" у меня была небольшая боль.

    Я надеялся, что станет лучше, но боль продолжала усиливаться. Я слишком много просил от своего тела. Я вынужден сейчас остановиться.

    В Турине мы оценим, сколько времени потребуется на восстановление. Жаль, ведь я очень хотел быть здесь. Сборная Италии уникальна», — сказал Бонуччи RAI Sport.

    15 ноября в Реджо-Эмилии состоится матч Италия — Польша. 18 ноября итальянцы проведут выездную встречу против команды Боснии и Герцеговины. 0

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