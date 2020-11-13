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    Рашфорд из-за травмы выведен из состава сборной Англии

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не поможет сборной Англии в ближайших матчах. Об этом информирует пресс-служба национальной команды.

    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд

    Изначально 23-летний форвард должен был приехать в сборную с небольшой задержкой из-за повреждения. Ожидалось, что Рашфорд успеет восстановиться, однако медицинский штаб принял решение не привлекать Маркуса.

    Помимо Рашфорда, сборная Англии вывела из состава защитника «Вулверхэмптона» Конора Коуди, который контактировал с коронавирусным больным.

    Напомним, что 15 ноября англичане сыграют с Бельгией, а 18-го числа встретятся с Исландией. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций. 0

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