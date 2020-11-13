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    Проведение матча Германия — Украина находится под вопросом

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    Матч пятого тура Лиги наций между сборными Германии и Украины оказался под угрозой срыва.

    Андрей Ярмоленко
    Андрей Ярмоленко

    Как сообщает сайт УАФ, накануне игры коронавирусом заболели Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук.

    Помимо четырех футболистов, тест менеджера сборной Украины Вадима Комардина оказался положительным.

    «Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты завтра. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы, которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг — 4 игрока и 1 представитель группы», — заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    Матч Германия — Украина должен состояться в субботу, 14 ноября. Начало — в 22:45 мск. 0

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