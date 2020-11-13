Сборная Аргентины с Месси не смогла выиграть у Парагвая

Аргентине не помог даже Месси
afa.com.ar
Матч, состоявшийся в Буэнос-Айресе, завершился вничью со счетом 1:1.
Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. На 21-й минуте нападающий сборной Парагвая Анхель Ромеро реализовал пенальти.
За четыре минуты до перерыва аргентинцы отыгрались благодаря точному удару Николаса Гонсалеса.
В начале второго тайма капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил еще один мяч в ворота Парагвая, но этот гол был отменен после видеопросмотра.
Аргентина возглавляет южноамериканскую отборочную группу — 7 очков. Парагвая занимает четвертое место — 5 очков.
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Аргентина — Парагвай 1:1
Голы: 0:1 — 21, пенальти Ромеро, 1:1 — 41 ГонсалесАргентина: Армани, Мартинес, Монтиель, Отаменди, де Пауль (Аларио, 83), Паредес, Окампос (Ди Мария, 60), Паласиос (Ло Чельсо, 29), Гонсалес, Мартинес (Домингес, 83), МессиПарагвай: Сильва, Рохас, Бальбуэна, Гомес, Алонсо, Кардосо Лусена, Вильясанти (Морель, 74), Хименес (Рохас, 86), Альмирон (Альдерете, 90), Ромеро (Санабрия, 86), Лескано (Перес, 74)Предупреждения: Ромеро (30), де Пауль (45), Кардосо Лусена (47), Перес (76), Монтиель (78), Альмирон (90)
📌Fecha 3 #EliminatoriasSudamericanas— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 13, 2020
⚽️Reviví los goles del empate 1-1 entre @Argentina 🇦🇷 y @Albirroja 🇵🇾
📹https://t.co/RNl1DFLu2m pic.twitter.com/kwqKxbacm3