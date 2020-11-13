Сборная Аргентины с Месси не смогла выиграть у Парагвая

Сборнаясыграла вничью на своем поле с командойв рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Матч, состоявшийся в Буэнос-Айресе, завершился вничью со счетом 1:1.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. На 21-й минуте нападающий сборной Парагвая Анхель Ромеро реализовал пенальти.

За четыре минуты до перерыва аргентинцы отыгрались благодаря точному удару Николаса Гонсалеса.

В начале второго тайма капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил еще один мяч в ворота Парагвая, но этот гол был отменен после видеопросмотра.

Аргентина возглавляет южноамериканскую отборочную группу — 7 очков. Парагвая занимает четвертое место — 5 очков.

ЧМ-2022. Отборочный турнир Аргентина — Парагвай 1:1 Голы: 0:1 — 21, пенальти Ромеро, 1:1 — 41 ГонсалесАргентина: Армани, Мартинес, Монтиель, Отаменди, де Пауль (Аларио, 83), Паредес, Окампос (Ди Мария, 60), Паласиос (Ло Чельсо, 29), Гонсалес, Мартинес (Домингес, 83), МессиПарагвай: Сильва, Рохас, Бальбуэна, Гомес, Алонсо, Кардосо Лусена, Вильясанти (Морель, 74), Хименес (Рохас, 86), Альмирон (Альдерете, 90), Ромеро (Санабрия, 86), Лескано (Перес, 74)Предупреждения: Ромеро (30), де Пауль (45), Кардосо Лусена (47), Перес (76), Монтиель (78), Альмирон (90)

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