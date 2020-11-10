Еще один футболист «Ромы» подтвердил, что заразился коронавирусом

Защитниксдал положительный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил в Instagram.

«У меня положительный результат на коронавирус, я нахожусь в карантине. К счастью, я чувствую себя хорошо, и мои мысли уже обращены к моим товарищам по команде: мне не терпится вернуться к работе с ними!» — написал Сантон.

Ранее стало известно, что коронавирусом также заразился полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. По данным СМИ, положительный тест сдал также защитник Федерико Фасио.

На прошлой неделе коронавирус был выявлен у капитана «Ромы» Эдина Джеко. 0