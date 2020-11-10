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    Еще один футболист «Ромы» подтвердил, что заразился коронавирусом

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    Защитник «Ромы» Давиде Сантон сдал положительный тест на COVID-19.

    Давиде Сантон
    Давиде Сантон

    Об этом он сообщил в Instagram.

    «У меня положительный результат на коронавирус, я нахожусь в карантине. К счастью, я чувствую себя хорошо, и мои мысли уже обращены к моим товарищам по команде: мне не терпится вернуться к работе с ними!» — написал Сантон.

    Ранее стало известно, что коронавирусом также заразился полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. По данным СМИ, положительный тест сдал также защитник Федерико Фасио.

    На прошлой неделе коронавирус был выявлен у капитана «Ромы» Эдина Джеко. 0

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