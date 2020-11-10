Непомнящий: Пропущенный мяч в РПЛ игроки «Локомотива» воспринимают как ЧП

Известный российский специалистподелился мнением о проблемах «Локомотива», который проиграл три матча кряду в РПЛ.

В 14-м туре «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:5.

«Локомотив достойно смотрится в Лиге чемпионов на фоне "Баварии" и "Атлетико", потому что не боится им проиграть. И действует раскованно. А вот в РПЛ любой пропущенный мяч ребята воспринимают как ЧП. Сразу начинают нервничать, ошибаться. Это и называется психологическая неустойчивость. Отсюда три поражения кряду — от "Ротора", "Сочи" и "Динамо".

К тренеру тоже возникают вопросы. Я, например, не понял, почему в матче с "Динамо" после первого тайма заменили Миранчука. В любой команде есть ключевая фигура. В ЦСКА — Влашич, в "Зените" — Дзюба. В "Локомотиве" роль лидера после отъезда брата взял на себя Антон. Почти в каждом матче забивает или отдает голевой пас. И когда такого исполнителя неожиданно убирают с поля при счете 1:2, у команды это вызывает, мягко говоря, недоумение.

Еще удивило недавнее высказывание Николича, мол, футболисты "Локомотива" делят матчи на важные и не очень. Мне кажется, тренер не должен говорить так о своих игроках. Наоборот, за них нужно стоять горой.

Из новичков Локомотив усилил только Зе Луиш. Камано, Райкович и Лисакович пока совершенно не впечатляют. Даже на уровне РПЛ. А Зе Луиш действительно хорошее приобретение. Правда, в одиночку проблем сегодняшнего "Локомотива" он не решит», — сказал Непомнящий «Известиям». 0