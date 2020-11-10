ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 3-9 ноября
  • 08:35
    • Три клуба Серии А проявляют интерес к хавбеку «Рубина»
  • 07:17
    • Матч ЛЧ «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва
  • 07:00
    • В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен
  • 23:05
    • Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус
  • 22:51
    • «Фиорентина» отправила в отставку главного тренера
    Все новости спорта

    Непомнящий: Пропущенный мяч в РПЛ игроки «Локомотива» воспринимают как ЧП

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Лига чемпионов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о проблемах «Локомотива», который проиграл три матча кряду в РПЛ.

    Валерий Непомнящий
    Валерий Непомнящий

    В 14-м туре «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:5.

    «Локомотив достойно смотрится в Лиге чемпионов на фоне "Баварии" и "Атлетико", потому что не боится им проиграть. И действует раскованно. А вот в РПЛ любой пропущенный мяч ребята воспринимают как ЧП. Сразу начинают нервничать, ошибаться. Это и называется психологическая неустойчивость. Отсюда три поражения кряду — от "Ротора", "Сочи" и "Динамо".

  • «Локомотив» летит под откос: пропустили 5 и доигрывали вдевятером
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Динамо»
  • 08/11/2020

    • К тренеру тоже возникают вопросы. Я, например, не понял, почему в матче с "Динамо" после первого тайма заменили Миранчука. В любой команде есть ключевая фигура. В ЦСКА — Влашич, в "Зените" — Дзюба. В "Локомотиве" роль лидера после отъезда брата взял на себя Антон. Почти в каждом матче забивает или отдает голевой пас. И когда такого исполнителя неожиданно убирают с поля при счете 1:2, у команды это вызывает, мягко говоря, недоумение.

    Еще удивило недавнее высказывание Николича, мол, футболисты "Локомотива" делят матчи на важные и не очень. Мне кажется, тренер не должен говорить так о своих игроках. Наоборот, за них нужно стоять горой.

  • Николич пожаловался на проблемы с концентрацией и дисциплиной
  • Читайте по теме

    • Из новичков Локомотив усилил только Зе Луиш. Камано, Райкович и Лисакович пока совершенно не впечатляют. Даже на уровне РПЛ. А Зе Луиш действительно хорошее приобретение. Правда, в одиночку проблем сегодняшнего "Локомотива" он не решит», — сказал Непомнящий «Известиям». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем запомнится зрителям очередное столичное дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Прервет ли «Локо» победную серию «Барыса» в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сколько голов команды забьют в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры