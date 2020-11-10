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    Матч ЛЧ «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва

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    Матч Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и датским «Мидтьюлланном» находится под угрозой срыва, сообщает Daily Mail.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Причина — новый штамм коронавируса, который передается от норок к человеку.

    Отмечается, что мерсисайдцам после поездки в Данию, по возвращении из этой страны предстоит провести двухнедельный карантин. Напомним, что эти протоколы были отменены для элитных спортсменов и спортсменок после возобновления соревнований, однако это не относится к Дании, где выявили новый штамм коронавируса.

    Матч «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» запланирован на 9 декабре. В первом туре английский клуб обыграл датчан со счетом 2:0. 0

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