Матч ЛЧ «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва

Матч Лиги чемпионов между английскими датскимнаходится под угрозой срыва, сообщает Daily Mail.

Причина — новый штамм коронавируса, который передается от норок к человеку.

Отмечается, что мерсисайдцам после поездки в Данию, по возвращении из этой страны предстоит провести двухнедельный карантин. Напомним, что эти протоколы были отменены для элитных спортсменов и спортсменок после возобновления соревнований, однако это не относится к Дании, где выявили новый штамм коронавируса.

Матч «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» запланирован на 9 декабре. В первом туре английский клуб обыграл датчан со счетом 2:0. 0