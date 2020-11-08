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    Парфенов: В какой-то момент как будто испугались, что можем выиграть

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    Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после первого матча во главе команды — в 14-м туре РПЛ на своем поле с «Ротором» (1:1).

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Начали здорово — то, что и просили. Забили достаточно неплохой мяч. Потом в какой-то момент как будто испугались, что можем выиграть.

    Отдали на какое-то время инициативу сопернику. В таких ситуациях надо отодвигать игру от своих ворот — и дальше создавать моменты. Вернулись в игру, стало на одного футболиста больше.

    Ошибка в обороне при ответном голе — обычная, позиционная. Надо это исправлять. Достаточно моментов дальше создавали, но здесь уже вопрос реализации.

    Конечно, обидно дома терять очки. Нам надо всем вместе исправлять ситуацию», — сказал Парфенов «Спорт-Экспрессу».

    О причинах, почему «Арсенал» упустил перевес после быстрого гола и удаления в составе соперника, специалист добавил:

    «Это вопрос больше психологии. Есть какое-то давление на ребят в плане результата, когда кровь из носа надо побеждать. В домашней игре, в такой атмосфере, когда болельщики заждались победы.

    Связываю только с этим. Вы видели, как ребята начали — это показатель того, чего они могут. И во втором тайме достаточно моментов создавалось.

    Очень неплохие моменты, в которых нужно было решать и доводить матч до победы».

    Также Парфенов оценил поддержку в Туле.

    «Как игроком доводилось приезжать — фактор трибун всегда был одним из преимуществ "Арсенала". И как тренер соперников приезжал — то же самое. Город футбольный, с традициями.

    Я понимаю болельщиков. Будем исправлять ситуацию. Будем исправлять, сражаться и биться за очки — другого пути нет», — сказал он. 0

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