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    Ташуев: Нынешний центр защиты «Краснодара» — не уровень Лиги чемпионов

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев назвал главные проблемы команды после поражения от «Севильи» (2:3) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Сергей Ташуев
    Сергей Ташуев

    «Если хотите мое мнение, то, во-первых, я не согласен, что "Краснодар" хорошо провёл первый тайм. Команда изначально очень низко оборонялась и допускала много ударов по своим воротам, а забила два мяча в результате спонтанных моментов. "Севилья" сыграла в обороне расхлябанно в эпизодах, когда привезла себе опасный штрафной и пенальти на ровном месте, "Краснодару" повезло в этом плане.

    Уже набило оскомину, что "Краснодар" прогибается, что ему не хватает мощи в единоборствах, что у него постоянно травмы, травмы, травмы… Говорят, что от молодых многого ждать не надо, но почему сразу показывают футбол высокого уровня в Европе 17-20-летние Санчо, Холанд, Фати? А у "Краснодара" Сабуа и Сперцян абсолютно не уверены в себе, они боятся владеть мячом, они боятся вступать в единоборства. Что это вообще такое? Они же воспитанники шикарной академии! Значит, надо задавать вопросы, а как на самом деле эта академия работает. Работая в солигорском "Шахтере", я подготовил примерно 20-летних Громыко и Эбонга, которые попали в сборную Беларуси. Почему же у "Краснодара" не получается с его академией выводить на высокий уровень своих воспитанников, там должны спрашивать с самих себя.

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    • Ошибка Кайо перед вторым голом "Севильи" — грубейшая. И она системная. Тренер должен обучать игроков, прикладывая максимум усилий, чтобы они развивались, но если какой-то футболист все равно не прогрессирует, вместо него должен играть другой. Это закон тренерской профессии.

    Раньше "Краснодар", наоборот, славился своим центром обороны с Гранквистом, а сейчас там играют футболисты среднего уровня. Я анализирую и Российскую Премьер-лигу, и постсоветские чемпионаты, и я вижу, что нынешний центр защиты "Краснодара" — не уровень Лиги чемпионов. Но сами футболисты не виноваты: они играют так, как их обучают», — приводит слова Ташуева Euro-football.ru. 0

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