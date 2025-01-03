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    «Ювентус» — «Милан». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Суперкубок Италии, 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Милан»
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    «Ювентус»
    В саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором туринский «Ювентус» сыграет против «Милана». Поединок состоится 3 января, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Суперкубок 03 Января 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Ювентус»

    Турнирное положение: В текущем чемпионате Италии туринский коллектив с 32 очками сейчас идет шестым, проигрывая три пункта четвертой строке.

    «Ювентус» в рамках Серии А еще не уступал, добившись семи викторий и расписав аж 11 мировых, разница мячей составляет 30:15.

    Ювентус — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «зебры» в домашней игре чемпионата расписали ничью на своем поле с «Фиорентиной», сыграв со счетом 2:2. До этого они выиграли две встречи кряду, одолев 4:0 дома «Кальяри» в Кубке Италии и в гостях 2:1 «Монцу» в Серии А.

    Не сыграют: Аркадиуш Милик и Тимоти Веа — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данному поединку «Юве» подходит с 14-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех соревнований. За это время туринцы отпраздновали пять викторий и девять встреч завершили мировыми исходами. Всего же в текущем сезоне «черно-белые» уступили только раз, проиграв в родных стенах немецкому «Штутгарту» со счетом 0:1 в рамках Лиги чемпионов.

    «Милан»

    Турнирное положение: Миланская команда с 27 зачетными пунктами разместился на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, уступая пять пунктов шестой еврокубковой позиции.

    «Милан» выиграл семь игр, шесть встреч завершил вничью и четыре раза уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 26:17.

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    • Последние матчи: Накануне «россонери» в домашнем матче чемпионата Италии на своем поле расписали мировую со счетом 1:1 с «Ромой». И этот результат стоил Паулу Фонсеке поста главного тренера, и ему на смену пришел Сержиу Консейсау. Ранее они сыграли 0:0 дома с «Дженоа» и минимально выиграли на поле «Вероны» — 1:0.

    Не сыграют: Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик находятся в лазарете команды.

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    Состояние команды: У «Милана» сейчас серия из четырех матчей без поражений во всех турнирах. В этот отрезок поединков коллектив расписал два мировых исхода и смог отпраздновать две виктории, но обе с разницей в один мяч. Уступил же коллектив только раз за предыдущие 12 встреч во всех соревнованиях, да и то проиграл 1:2 в Бергамо «Аталанте», которая лидирует в чемпионате Италии. В 11 же других играх этого отрезка «Милан» четыре раза выдал мировые и семь матчей выиграл.

    Статистика для ставок

    • Два предыдущих матча между этими клубами завершились вничью по 0:0

    • Всего мировая в очных матчах данных команд была пять раз за восемь минувших поединков

    • И семь из них носили низовой характер

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.40, победа «Милана» — 3.23, ничья — 3.46.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Уж очень нерезультативно играют эти команды между собой в последнее время. Да и в общем в своих предыдущих отрезках часто выдавали низы. Так что ставим здесь на ТМ 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что командам для определения победителя не хватит 90 минут и основное время завершится вничью. К тому же на это еще указывает очная статистика противостояний этих коллективов.

    Ставка: ничья за 3.46.

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    «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. Командам не хватит 90 минут?
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