Ювентус
Милан
«Ювентус»
Турнирное положение: В текущем чемпионате Италии туринский коллектив с 32 очками сейчас идет шестым, проигрывая три пункта четвертой строке.
«Ювентус» в рамках Серии А еще не уступал, добившись семи викторий и расписав аж 11 мировых, разница мячей составляет 30:15.
Ювентус — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад «зебры» в домашней игре чемпионата расписали ничью на своем поле с «Фиорентиной», сыграв со счетом 2:2. До этого они выиграли две встречи кряду, одолев 4:0 дома «Кальяри» в Кубке Италии и в гостях 2:1 «Монцу» в Серии А.
Не сыграют: Аркадиуш Милик и Тимоти Веа — травмированы.
Состояние команды: К данному поединку «Юве» подходит с 14-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех соревнований. За это время туринцы отпраздновали пять викторий и девять встреч завершили мировыми исходами. Всего же в текущем сезоне «черно-белые» уступили только раз, проиграв в родных стенах немецкому «Штутгарту» со счетом 0:1 в рамках Лиги чемпионов.
«Милан»
Турнирное положение: Миланская команда с 27 зачетными пунктами разместился на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, уступая пять пунктов шестой еврокубковой позиции.
«Милан» выиграл семь игр, шесть встреч завершил вничью и четыре раза уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 26:17.
Последние матчи: Накануне «россонери» в домашнем матче чемпионата Италии на своем поле расписали мировую со счетом 1:1 с «Ромой». И этот результат стоил Паулу Фонсеке поста главного тренера, и ему на смену пришел Сержиу Консейсау. Ранее они сыграли 0:0 дома с «Дженоа» и минимально выиграли на поле «Вероны» — 1:0.
Не сыграют: Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик находятся в лазарете команды.
Состояние команды: У «Милана» сейчас серия из четырех матчей без поражений во всех турнирах. В этот отрезок поединков коллектив расписал два мировых исхода и смог отпраздновать две виктории, но обе с разницей в один мяч. Уступил же коллектив только раз за предыдущие 12 встреч во всех соревнованиях, да и то проиграл 1:2 в Бергамо «Аталанте», которая лидирует в чемпионате Италии. В 11 же других играх этого отрезка «Милан» четыре раза выдал мировые и семь матчей выиграл.
Статистика для ставок
- Два предыдущих матча между этими клубами завершились вничью по 0:0
- Всего мировая в очных матчах данных команд была пять раз за восемь минувших поединков
- И семь из них носили низовой характер
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.40, победа «Милана» — 3.23, ничья — 3.46.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.
- 1.85Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.98Рейнджерс — Селтик: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Насьонал — Порту: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Уж очень нерезультативно играют эти команды между собой в последнее время. Да и в общем в своих предыдущих отрезках часто выдавали низы. Так что ставим здесь на ТМ 2,5.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что командам для определения победителя не хватит 90 минут и основное время завершится вничью. К тому же на это еще указывает очная статистика противостояний этих коллективов.
Ставка: ничья за 3.46.