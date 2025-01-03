В рамках 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 3 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: Команда занимает лишь предпоследнее 19-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе после 17-и сыгранных матчей. «Валенсия» отстает от спасительной 17-й позиции на 4 балла.

Да и на своем поле команда действует далеко не лучшим образом. По результатам домашних встреч «Валенсия» располагается на 18-й позиции, набрав 9 баллов из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), сравняв счет на 90+8-й минуте. Матчем ранее «Валенсия» также поделила очки с «Эспаньолом» (1:1).

Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей в рамках Примеры. За этот период у «Валенсии» 3 поражения и 2 ничью. За этот период команда также уступила «Вальядолиду» (0:1), «Райо Вальекано» (0:1) и «Мальорке» (1:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Пепелу (перебор желтых карточек), Тьерри Коррейя, Муктар Диахаби, Рафаэль Мир и Фран Перес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Валенсия» продолжает борьбу за выживание в Примере. Для сохранения прописки команде необходимо побеждать хотя бы иногда, но пока что этого не происходит.

Стоит отметить, что в последней очной встрече «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом» со счетом 2:2, упустив преимущество в 2 мяча. Смогут ли на сей раз хозяева набрать драгоценные очки? Шансов на это не так много...

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» располагаются на 2-й позиции в чемпионате с 40 очками в активе после 18-и туров. «Реал» отстает от «Атлетико» (1-е место) лишь на 1 балл.

При этом, «сливочные» уже теряли очки на чужом поле. В гостях «Реал» набрал 16 баллов из 27-и возможных, занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уверенно обыграла «Севилью» со счетом 4:2, а до этого одолела «Пачуку» (3:0) в финале межконтинентального кубка.

У «Реала» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «сливочные» 4 раза победили и однажды сыграли вничью с «Райо Вальекано» (3:3) в рамках Примеры.

Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао (у всех — травмы).

Состояние команды: «Реал» уже набрал отличную форму и готов бороться за 1-е место в Примере. Помешать «сливочным» может только «Атлетико», который также набрал какой-то сумасшедший ход.

К слову, 2 игрока «Реала» входят в топ-5 лучших бомбардиров Примеры. Килиан Мбаппе забил 10 голов и сделал 2 ассиста, а Винисиус отметился 8-ю мячами и 5-ю голевыми передачами.

Статистика для ставок

«Реал» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

В последних 5-и встречах в Примере «Валенсия» не одержала ни одной победы

«Реал» трижды обыгрывал «Валенсию» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.38, победа «Валенсии» — 8.00, ничья — за 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Реал» все-таки победит «Валенсию».

Ставка: Победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.08.

Прогноз: «Реал» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Реала» в 1-м тайме за 1.82.