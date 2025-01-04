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    Лондонское дерби завершится паритетом!

    «Кристал Пэлас» — «Челси». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Челси»
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    4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Орлы» сражаются за выживание в АПЛ. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Кристал Пэлас» всего на 5 очков оторвался от опасной зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз в 19 поединках.

    Кристал Пэлас — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Орлы» переиграли хиленький «Саутгемптон» (2:1).

    До того команда не сумела переиграть «Борнмут» (0:0). При этом чуть ранее «орлы» были сметены с газона «Арсеналом» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Адам Уортон — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Орлы» не побеждали в четырех своих последних поединках. Да и средняя результативность команды составляет гол за матч.

    Матчи против «Челси» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Кристал Пэлас» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только «аристократов» им не удается обыграть уже 7 лет.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» пытаются участвовать в чемпионской гонке. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Челси» в 19 матчах отправил лишь 38 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Поражение от «Ипсвича» вышло сенсационным (0:2).

    До того команда уступила еще и скромному «Фулхэму» (1:2). А вот поединок с «Эвертоном» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл лишь 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиле — травмированы.

    Состояние команды: «Аристократы» лишь на 4 очка отстают от второй позиции. А вот в последних матчах команда явно не преуспевала.

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    При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в трех своих последних матчах команда не сумела победить.

    Плюс ко всему, «аристократы» испытывают кризис в плане созидания. В трех последних поединках лондонцы забили всего 1 мяч.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Аристократы» мотивированы вернуться на победную дорогу.

    Статистика для ставок

    • «Аристократы» уже 7 лет не проигрывают «орлам»

    • «Орлы» не проигрывали в 2 своих последних поединках

    • «Челси» не выигрывал в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Аристократы» крайне слабо выглядели в своих последних матчах.

    «Орлы» достаточно крепки, да и дать настоящий бой нынешнему «Челси» команде вполне по силам.

    Ставка: Ничья за 3.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет только один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. Лондонское дерби завершится паритетом!
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