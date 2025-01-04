4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за выживание в АПЛ. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Кристал Пэлас» всего на 5 очков оторвался от опасной зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз в 19 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Орлы» переиграли хиленький «Саутгемптон» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Борнмут» (0:0). При этом чуть ранее «орлы» были сметены с газона «Арсеналом» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Адам Уортон — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Орлы» не побеждали в четырех своих последних поединках. Да и средняя результативность команды составляет гол за матч.

Матчи против «Челси» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Кристал Пэлас» проиграл 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только «аристократов» им не удается обыграть уже 7 лет.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» пытаются участвовать в чемпионской гонке. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Челси» в 19 матчах отправил лишь 38 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Поражение от «Ипсвича» вышло сенсационным (0:2).

До того команда уступила еще и скромному «Фулхэму» (1:2). А вот поединок с «Эвертоном» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл лишь 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиле — травмированы.

Состояние команды: «Аристократы» лишь на 4 очка отстают от второй позиции. А вот в последних матчах команда явно не преуспевала.

При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в трех своих последних матчах команда не сумела победить.

Плюс ко всему, «аристократы» испытывают кризис в плане созидания. В трех последних поединках лондонцы забили всего 1 мяч.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Аристократы» мотивированы вернуться на победную дорогу.

Статистика для ставок

«Аристократы» уже 7 лет не проигрывают «орлам»

«Орлы» не проигрывали в 2 своих последних поединках

«Челси» не выигрывал в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Аристократы» крайне слабо выглядели в своих последних матчах.

«Орлы» достаточно крепки, да и дать настоящий бой нынешнему «Челси» команде вполне по силам.

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет только один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25