Фиорентина
Наполи
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрала 32 очка и находится в зоне еврокубков (топ-6).
Команда занимает пятую строчку и на три пункта отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает шестой «Ювентус».
Фиорентина — Наполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «Скуадра Виола» на чужом поле разошлась миром как раз с «Ювентусом» (2:2).
Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Удинезе» (1:2).
Не сыграют: травмирован — Бове, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.
Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что грядущий соперник все же превосходит их в классе.
Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с 11-ю голами.
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрал 41 балл и участвует в борьбе за чемпионский титул.
Команда занимает вторую строчку и по дополнительным показателям уступает лидеру «Аталанте», а также на один балл опережает «Интер», который сыграл на матч меньше.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу с минимальным счетом «Венецию» (1:0).
Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах оказался сильнее «Дженоа» в более результативной игре — 2:1.
Не сыграют: травмирован — Буонджорно, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Наполи» только выигрывал.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, или по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, откуда, правда, увезти домой даже один балл будет непросто.
Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Наполи» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.15, победа «Фиорентины» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Наполи» победит за 2.35