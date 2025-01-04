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    Остановит ли «Фиорентина» «Наполи»?

    «Фиорентина» — «Наполи». Гости выиграли три последних поединка, но отберет ли у них очки 4 января грядущий соперник? На что лучше сделать ставку в матче? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.10

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Наполи»
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    Ромелу Лукаку
    4 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Января 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрала 32 очка и находится в зоне еврокубков (топ-6).

    Команда занимает пятую строчку и на три пункта отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает шестой «Ювентус».

    Фиорентина — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «Скуадра Виола» на чужом поле разошлась миром как раз с «Ювентусом» (2:2).

    Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Удинезе» (1:2).

    Не сыграют: травмирован — Бове, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что грядущий соперник все же превосходит их в классе.

    Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с 11-ю голами.

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрал 41 балл и участвует в борьбе за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую строчку и по дополнительным показателям уступает лидеру «Аталанте», а также на один балл опережает «Интер», который сыграл на матч меньше.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу с минимальным счетом «Венецию» (1:0).

    Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах оказался сильнее «Дженоа» в более результативной игре — 2:1.

    Не сыграют: травмирован — Буонджорно, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Наполи» только выигрывал.

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    Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, или по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, откуда, правда, увезти домой даже один балл будет непросто.

    Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Наполи» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.15, победа «Фиорентины» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Наполи» победит за 2.35

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    «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Фиорентина» «Наполи»?
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