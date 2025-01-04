4 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрала 32 очка и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает пятую строчку и на три пункта отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает шестой «Ювентус».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «Скуадра Виола» на чужом поле разошлась миром как раз с «Ювентусом» (2:2).

Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Удинезе» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Бове, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что грядущий соперник все же превосходит их в классе.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с 11-ю голами.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрал 41 балл и участвует в борьбе за чемпионский титул.

Команда занимает вторую строчку и по дополнительным показателям уступает лидеру «Аталанте», а также на один балл опережает «Интер», который сыграл на матч меньше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу с минимальным счетом «Венецию» (1:0).

Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах оказался сильнее «Дженоа» в более результативной игре — 2:1.

Не сыграют: травмирован — Буонджорно, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Наполи» только выигрывал.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, или по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, откуда, правда, увезти домой даже один балл будет непросто.

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Наполи» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.15, победа «Фиорентины» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Наполи» победит за 2.35