«Интер» — «Аталанта»: счет матча 2:0, обзор голов

В полуфинальном матче за Суперкубок Италиив Саудовской Аравии переигралсо счетом 2:0.

Авторами двух забитых мячей в этой игре стал Дензел Дюмфрис, который поражал ворота соперников на 49-й и 61-й минутах.

Футбол. Италия. Суперкубок Интер — Аталанта 2:0 Голы: 1:0 Дензел Дюмфрис (49'), 2:0 Дензел Дюмфрис (61') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 67'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Маттео Дармиан, 76'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 81'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 68'), Генрих Мхитарян, Марку Тюрам (Мехди Тареми, 46'), Лаутаро Мартинес Аталанта: Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Эдерсон, 56'), Джорджио Скальвини (Берат Джимсити, 62'), Давиде Дзаппакоста, Зеад Колашинац, Исак Хин, Одилон Коссуну (Марко Палестра, 68'), Лазар Самарджич (Шарль Де Кетеларе, 56'), Николо Дзаньоло (Адемола Лукман, 56'), Марко Брешианини, Мартен де Рон Предупреждение: Джорджио Скальвини (28')

Таким образом, «Интер» смог пробиться в финал Суперкубка Италии, где сыграют с сильнейшим в паре «Ювентус» — «Милан».